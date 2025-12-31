Krivak: Kad mi je agent rekao za interes Sigme, nisam dvojio. Češka je liga zahtjevna

Sada već bivši igrač Lokomotive Fabijan Krivak dao je prvi intervju nakon potpisa za Sigmu iz češkog Olomouca.
Krivak (20) je u smiraj 2025. godine prešao iz Lokomotive u Sigmu u transferu vrijednom oko 2.5 milijuna eura. Riječ je o klubu koji je ušao u drugi krug Konferencijske lige kao 24. momčad ligaške faze, a u domaćem je prvenstvu osmi s 27 bodova, 18 manje od vodeće Slavije Prag.
“Jako je lijepo biti ovdje. Moji su prvi dojmovi ugodni. Ljudi iz kluba dočekali su me lijepo, stadion je prekrasan, a i hrana je odlična. Spremam se za ovakve izazove cijelu karijeru. Spreman sam i nadam se da ću pokazati najbolje od sebe ovdje u Sigmi”, rekao je Krivak u razgovoru za klupsku televiziju.
Kako je došlo do prelaska u Sigmu?
“Prije 5-6 dana nazvao me agent i rekao mi za interes Sigme. Ponuda je izgledala jako dobro. Agent mi je objasnio kako stvari stoje, nisam dvojio i odlučio sam napraviti ovaj korak.”
Koliko ste uspjeli pratiti put Sigme u Europi?
“Vidio sam nekoliko utakmica. Važno je da je Sigma preživjela zimu u Europi, a jasno je da svaki igrač želi igrati u Europi.”
Koja je vaša najveća snaga?
“Moja je snaga brzina. Uvijek dajem 100 posto. Dobar sam i u završnici.”
Očekivanja, ambicije?
“U Češkoj ima dobrih stadiona, infrastrukture i travnjaka, a i protivnici su zanimljivi i teški. Češka je liga zahtjevno natjecanje. Sigma je ambiciozan klub i želim mu pomoći ostvariti ciljeve. Također bih volio započeti drugi dio sezone što bolje moguće”, zaključio je Krivak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!