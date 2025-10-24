Krenulo mu je: Sandro Perković proglašen trenerom mjeseca u Armeniji

Podijeli :

Guliver Images

Odlična vijest za hrvatski nogomet! Sandro Perković, hrvatski trener koji trenutno vodi armenski klub Noah, proglašen je trenerom mjeseca rujna u Armeniji. Nagrada mu je pripala nakon što je njegova momčad ostvarila tri pobjede i jedan remi tijekom tog mjeseca, a odluka je donesena na temelju glasova navijača, sportskih novinara i komentatora.

Perković, koji je u prošloj sezoni vodio zagrebački Dinamo, ove je sezone preuzeo Noah i ostvario zapažen uspjeh – prošao je Budućnost u prvom pretkolu Lige prvaka, a zatim izborio i grupnu fazu Konferencijske lige. U europskom natjecanju, nakon dva kola, Noah ima četiri boda i nalazi se na 10. mjestu.

U domaćem prvenstvu, Perkovićeva momčad drži treće mjesto s 18 bodova, iza Alashkerta (22) i Ararata-Armenia (21).

Posebno se istaknula pobjeda nad Rijekom (1:0) te remi s rumunjskim Universitatea Craiova (1:1) – rezultati koji su dodatno učvrstili Perkovićevu reputaciju kao jednog od najperspektivnijih hrvatskih trenera u inozemstvu.