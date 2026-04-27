Kotarski sačuvao čistu mrežu u petoj uzastopnoj pobjedi Kopenhagena

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver Image

U 29. kolu danske Superlige Kopenhagen je s uvjerljivih 3:0 u "ligi za ostanak" bio bolji od posljednjeg Vejlea te je napravio važan korak prema prvom mjestu u ovoj skupini koja donosi i borbu za europska mjesta.

Prvi gol je danski velikan zabio u 31. minuti kada je Mohamed Elyounoussi pogodio za 1:0. Na 2:0 je povisio Viktor Dadason u 73. minuti, a konačnih 3:0 postavio Jordan Larsson golom iz kaznenog udarca u 85. minuti.

Kotarski odradio dobru utakmicu u važnoj pobjedi Kopenhagena

Svih 90 minuta u pobjedi Kopenhagena odradio je Dominik Kotarski kojemu je prvi “clean sheet” nakon petog travnja i najveće ligaške pobjede u povijesti danskog kluba.

Ovim slavljem Kopenhagen je tri kola prije kraja pobjegao drugoplasiranom Silkeborgu u “ligi za ostanak” te je napravio važan korak prema osiguravanju doigravanja za plasman u pretkola Konferencijske lige.

Naime, osvajač “lige za ostanak” će igrati protiv trećeplasirane ili četvrtoplasirane ekipe (ovisno o osvajaču Kupa) iz “lige za prvaka” za mjesto u pretkolu Konferencijske lige.

Inače, Kopenhagen će igrati i u finalu Landspokal Cupa protiv Midtjyllanda Martina Erlića te bi mogli i izbjeći taj play-off jer bi slavljem u toj utakmici izborili kvalifikacije za Europa ligu.