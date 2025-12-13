Kotarski sačuvao čistu mrežu i izborio polufinale danskog Kupa

Podijeli :

U subotu navečer odigrana je uzvratna utakmica četvrtfinala danskog Landspokal Cupa između Kopengahena Dominika Kotarskog i Esbjerga. Nakon pobjede od 4:2 u prvoj utakmici, Kopenhagen je upisao i pobjedu u drugoj, ovaj put s 2:0.

Nakon uvjerljive pobjede u gostima, očekivao se lagan prolazak Kopenhagena protiv Esbjerga. Upravo to se i dogodilo jer je Kopenhagen golovima Gabriela Pereire u 20. te Viktora Dadasona u 67. minuti došao do pobjede i plasmana u polufinale Landspokal Cupa s ukupnih 6:2.

Tamo je osim Kopengahena svoje mjesto izborio i Viborg Stipe Radića dok je u dobroj situaciji i Midtjylland Martina Erlića.

Tamo je osim Kopengahena svoje mjesto izborio i Viborg Stipe Radića dok je u dobroj situaciji i Midtjylland Martina Erlića. Pobjedu u prvoj četvrtfinalnoj utakmici ostvarilo je i Odense protiv Aarhusa.

Ova utakmica donijela je i dobre vijesti za Dominika Kotarskog koji je prvi put nakon 23. studenog sačuvao čistu mrežu. Posljednji put je to napravio protiv Brondbyja.

Inače, ova pobjeda je Kopenhagenu druga u nizu. U srijedu su slavili na gostovanju protiv Villarreala u Ligi prvaka.