Kotarski iskreno: ‘Da nije bilo tog jednog kluba, ne bih danas bio ovdje…’

Golman hrvatske reprezentacije koji brani za danski Kopenhagen, otvoreno je govorio o svom transferu, iskustvima iz dosadašnje karijere te ambicijama dresu Vatrenih.
Dominik Kotarski otkrio kako je došlo do transfera iz grčkog PAOK-a u danski Kopenhagen.
“Bilo je puno interesa iz liga Petice, ali meni je cilj bio igrati Ligu prvaka. Kopenhagen je došao i ni od koga nisam dobio toliko povjerenje i toliki dojam da me zaista želi”, rekao je Kotarski u razgovoru za Dnevnik Nove TV pa otkrio:
“Trener me zvao svaki dan, pisao poruke… Kad dobiješ takvo povjerenje, takav dojam od nekoga, nema tu puno razmišljanja. Ja sam Kopenhagen vidio kao odličan iskorak.”
Kotarskog su ljetos povezivali s Bayernom, West Hamom i još nekim klubovima iz Serie A.
“Nije mi žao ni za čime što je iza mene. Nije vrijedno ni pričati, ni razmišljati o tome zato što se nije dogodilo. Ja sam ovdje stvarno sretan, mislim da je ovo odlična stepenica za mene i za moju karijeru. Istina, san mi je jednog dana okušati se u jednoj od najjačih europskih liga. Definitivno, ali volim razmišljati kratkoročno. Volim ići utakmicu po utakmicu, dan po dan zato jer, tko zna što dolazi.”
Posebno se osvrnuo na razdoblje u Gorici.
“Bio je veliki rizik. Mislim da sam bezbroj puta zahvalio predsjedniku Črnku, to je bio velik rizik i za Goricu, tako da bi im još jednom zahvalio. Da nije bilo Gorice ja danas ne bi bio ovdje, ne bi igrao za reprezentaciju, ne bi igrao Ligu prvaka u razmaku od samo četiri godine.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!