Kotarski iskreno: ‘Da nije bilo tog jednog kluba, ne bih danas bio ovdje…’

Podijeli :

Guliver Image

Golman hrvatske reprezentacije koji brani za danski Kopenhagen, otvoreno je govorio o svom transferu, iskustvima iz dosadašnje karijere te ambicijama dresu Vatrenih.

Dominik Kotarski otkrio kako je došlo do transfera iz grčkog PAOK-a u danski Kopenhagen.

“Bilo je puno interesa iz liga Petice, ali meni je cilj bio igrati Ligu prvaka. Kopenhagen je došao i ni od koga nisam dobio toliko povjerenje i toliki dojam da me zaista želi”, rekao je Kotarski u razgovoru za Dnevnik Nove TV pa otkrio:

POVEZANO VIDEO / Podjela bodova za Erlića i Kotarskog u danskom derbiju, hrvatski vratar upisao maestralnu obranu na Parkenu

“Trener me zvao svaki dan, pisao poruke… Kad dobiješ takvo povjerenje, takav dojam od nekoga, nema tu puno razmišljanja. Ja sam Kopenhagen vidio kao odličan iskorak.”

Kotarskog su ljetos povezivali s Bayernom, West Hamom i još nekim klubovima iz Serie A.

“Nije mi žao ni za čime što je iza mene. Nije vrijedno ni pričati, ni razmišljati o tome zato što se nije dogodilo. Ja sam ovdje stvarno sretan, mislim da je ovo odlična stepenica za mene i za moju karijeru. Istina, san mi je jednog dana okušati se u jednoj od najjačih europskih liga. Definitivno, ali volim razmišljati kratkoročno. Volim ići utakmicu po utakmicu, dan po dan zato jer, tko zna što dolazi.”

Posebno se osvrnuo na razdoblje u Gorici.

“Bio je veliki rizik. Mislim da sam bezbroj puta zahvalio predsjedniku Črnku, to je bio velik rizik i za Goricu, tako da bi im još jednom zahvalio. Da nije bilo Gorice ja danas ne bi bio ovdje, ne bi igrao za reprezentaciju, ne bi igrao Ligu prvaka u razmaku od samo četiri godine.”