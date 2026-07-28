Koliko će Krovinović zarađivati u Brazilu? Više nego u Hajduku

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HNK Hajduk Split

Filip Krovinović kao slobodan igrač seli u Brazil.

Hajduk je bila donedavna postaja za Krovinovića, ali sada će to biti brazilski Gremio.

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Ključnu ulogu u Krovinovićevom dolasku odigrao je trener Luis Castro, koji je Krovinovića vodio u portugalskom Rio Aveu. Castro pokušava osigurati Gremiju ostanak u prvoj brazilskoj ligi, a nakon što je saznao da je Krovinović slobodan igrač, odmah ga je kontaktirao.

Prema informacijama koje stižu iz Brazila, Krovinović je dogovorio plaću od 400 tisuća brazilskih reala mjesečno, što je približno 68.600 eura, odnosno oko 820 tisuća eura godišnje. U Hajduku je navodno imao oko 700.000 eura godišnje plaće. S brazilskim klubom potpisao je ugovor do kraja 2028. godine.

Krovinović je stigao u Hajduk u srpnju 2021. iz Benfice i u pet godina odigrao je ukupno 192 službene utakmice. Time se upisao među 50 igrača s najviše nastupa u povijesti kluba. U dresu Hajduka postigao je 21 gol i zabilježio 14 asistencija.