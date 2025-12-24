Klub nekadašnjeg Vatrenog izborio povijesni plasman u osminu finala azijske Lige prvaka

Podijeli :

xNOUSHADx via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine B azijske Lige prvaka 2 je katarski Al Ahli SC ugostio uzbekistanski Andijan. Bio je to direktni dvoboj za prolazak skupine, a u tom susretu je domaća momčad upisala pobjedu od 2:0.

Prvi gol na utakmici pao je u 26. minuti kada je Nizozemac Michel Vlap zabio za 1:0. Samo četiri minute kasnije je Matej Mitrović, igrač koji je za Hrvatsku skupio 12 nastupa, izašao iz igre zbog nove ozljede. Mitrović je kroz karijeru prema Transfermarktu zbog ozljede propustio čak 84 utakmice.

Do kraja poluvremena nije bilo pogodaka što je značilo da je Al Ahli napravio važan korak prema povijesnom plasmanu u osminu finala nekog azijskog natjecanja.

Nakon 20 minuta drugog dijela katarski klub je novim golom Vlapa došao do 2:0 te su tako praktički osigurali prvo mjesto skupine B. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Al Ahli je s 2:0 osvojio prvo mjesto u skupini B.

U drugoj utakmici ove skupine također se vodio izravan okršaj za prolazak skupine. Tamo je turkmenistanski Arkadag ugostio bahreinski Al Khalidiyah te im je trebala pobjeda za prolaza skupine. Aktualni osvajači AFC Challenge lige su do toga i došli golom Yazgylyca Kuwancewica Gurbanowa.

Tako su s 1:0 izborili osminu finala Lige prvaka 2, azijske inačice Europske lige.

Ždrijeb osmine finala na rasporedu je 30. prosinca.