Klub iz Serie A kvari Livakovićev povratak u Dinamo?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dominik Livaković mogao bi ovog ljeta promijeniti klub, a interes za hrvatskog vratara ponovno raste. Turski insajder Yagiz Sabuncuoglu objavio je kako su Torino i Dinamo kontaktirali predstavnike golmana Fenerbahčea.

Livaković navodno želi otići iz turskog kluba, koji za njegov transfer traži između pet i šest milijuna eura. Fenerbahče je prema turskim navodima već odbio Dinamovu ponudu od tri milijuna eura plus milijun kroz bonuse, jer smatra da vrijednost hrvatskog reprezentativca iznosi više.

UŽIVO UŽIVO / THUN – DINAMO 0:0 Počela je utakmica u Švicarskoj Erlić o dolasku Brumada u Dinamo: ‘Nisam igrao protiv jačeg napadača’

Interes za povratak na Maksimir dodatno je pojačan nakon odličnog Livakovićevog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Dinamo ga vidi kao veliko pojačanje uoči europskih izazova, no ključan će biti dogovor oko odštete i modela transfera.

Pregovori između klubova i Livakovićevih predstavnika traju, a odluka bi trebala biti poznata uskoro. Opcije su dvije – povratak u HNL ili odlazak u Serie A.