Kaos na ulicama: Zbog divljanja navijača otkazan gradski derbi u Izraelu, ozlijeđeni i policajci

20. lis 2025
xXENOPHONxKARAKALOSx via Guliver

Gradski derbi u Tel Avivu između nogometaša Hapoela i Maccabija otkazan je u nedjelju zbog nereda u kojima su ozlijeđeni civili i policajci. 

Izraelska policija je objavila da je u izgredima ozlijeđeno 12 civila i troje policajaca. Također, devet osoba je uhićeno zbog bacanja dimnih bombi i drugih pirotehničkih sredstava.  

“Bačene su desetine dimnih bombi i pirotehničkih sredstava. Neredi, ozlijeđeni policajci, oštećeni objekti…to nije nogometna utakmica, već kršenje reda i ozbiljno nasilje“, priopćila je policija.

Ovo je dodatni uteg za Maccabi, čijim navijačima je zabranjeno da prisustvuju utakmici Europske lige u gostima kod Aston Ville 6. studenoga.

Nakon sedam kola izraelskog nogometnog prvenstva prvo mjesto drži Hapoel Beer Sheva s 18 bodova. Slijede dva kluba iz Tel Aviva, Maccabi ima 14, a Hapoel 13 bodova, ali s utakmicom manje.

