Kakav posao: Livaković potpisuje za Barcelonu, a onda stiže na posudbu u Dinamo?!

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Dinamo je već neko vrijeme pokušavao vratiti Dominika Livakovića (31) iz Fenerbahčea, a u transfer-sagu sada je stigao neočekivan obrat.

Prema informacijama Indexa, njegov agent Andy Bara dogovorio je posao prema kojem bi Livaković postao igrač Barcelone, a zatim stigao na jednogodišnju posudbu u Dinamo.

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Ključnu ulogu u operaciji trebala bi imati Barcelona. Katalonski velikan navodno bi Fenerbahčeu platio tri milijuna eura uz bonuse, nakon čega bi Livakovića poslao na posudbu u Zagreb. Po isteku posudbe vratio bi se na Camp Nou, gdje bi trebao biti pričuva Joanu Garciji.

Barcelona trenutačno na toj poziciji ima iskusnog Wojciecha Szczęsnyja, kojem ugovor traje do ljeta 2027. godine. Nakon njegova odlaska otvorio bi se prostor za Livakovića.

Ipak, hrvatski reprezentativac neće stići pomoći Dinamu u završnici kvalifikacija za Ligu prvaka. Posao nije završen na vrijeme pa nije mogao biti registriran za dvoboj protiv Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2:2, a uzvrat je sljedeće srijede u Stavangeru.

Livaković je već prošle sezone nosio Dinamov dres na posudbi, a nakon Svjetskog prvenstva ponovno se intenzivirala priča o njegovu povratku u Maksimir.