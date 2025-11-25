Kakav podvig San Diega: U svojoj prvoj MLS sezoni izborili finale

Nogomet 25. stu 20258:58 0 komentara
AP Photo/Denis Poroy via Guliver

San Diego će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Vancouver Whitecapsa.

Finalni par Istoka MLS-a čine Inter Miami i New York City.

POVEZANO

San Diego je do finala Zapada došao minimalnom pobjedom 1:0 protiv Minnesote. Na gol se u ovom susretu čekalo do 72. minute, a čovjek odluke bio je danski napadač Anders Dreyer.

Asistent je bio Jeppe Tverskov, koji je imao zanimljivih 24 sata i u privatnom životu – neposredno prije utakmice postao je otac.

Ako je Inter Miami ispisao povijest i prvi put od osnutka prije sedam godina došao do finala konferencije, što tek reći za San Diego koji je u svojoj prvoj sezoni u MLS-u uspio izboriti finale svoje konferencije.

Finala konferencija bit će odigrana 30. studenoga, a sastat će se Inter Miami – New York City i San Diego – Vancouver Whitecaps. Finale će biti odigrano 6. prosinca.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet