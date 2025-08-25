Kahlina treću utakmicu u nizu sačuvao čistu mrežu

Podijeli :

Charlotte FC

Kristijan Kahlina je u noći s nedjelje na ponedjeljak odigrao svih 90 minuta za Charlotte FC u susretu protiv New York Red Bullsa. Njegova momčad slavila je s 1:0, a on je treći put zaredom sačuvao svoju mrežu.

Charlotte je poveo u 30. minuti preko Kerwina Andresa Calderona Vargasa iako su gosti iz New Yorka bili bolja momčad.

Dominirali su Red Bullsi i u nastavku utakmice, ali Kahlina i njegova obrana nisu dopustili gostima da izjednače. Hrvatski vratar je upisao tri obrane te je bio jedan od najboljih pojedinaca.

Nakon susreta je za klupsku televiziju dao izjavu:

“Ponosan sam na momčad, posebno kad pogledamo gdje smo bili prije 10 utakmica i kako smo se osjećali. Nije bilo lijepo, ali sada se naš trud isplatio.

Obrana je odlična. Utakmica je bila možda malo ružna, ali kad igrate protiv New Yorka koji igra intenzivan nogomet onda to mora biti tako. Mi smo ekipa koja se voli braniti, a oni nisu navikli na to. Mi smo došli po tri boda kako bi napravili razliku nad njima i mi želimo biti u playoffu.

Želimo doći što dalje i imati što više domaćih utakmica u playoffu. Želimo doći do rezultata, a ljepota igre nam nije ključna.”