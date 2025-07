Kačavenda uoči Hajduka: ‘Tu sam da pokažem Dinamu da su se zeznuli’

Podijeli :

080A6924 via Guliver

Lukas Kačavenda je ovog prijelaznog roka napustio Dinamu koji ga je poslao na posudbu u LASK iz Linza.

Austrijanci imaju opciju otkupa Dinamovog igrača, a u petak ih očekuje prijateljska utakmica protiv Hajduka koju je Kačavenda najavio u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

“Do prije dvije godine nije bilo baš sve idealno, naslov prvaka čekaju od 1965. godine, tako da ćemo to pokušati promijeniti. Veliki navijači, veliki klub, ambicije velike, stadion velik i očekuje se da pokažemo malo više na terenu. Imao sam ponuda različitih klubova, iz MLS-a, Poljske i još nekih, ali kad sam čuo da me želi LASK, to mi je nekako bila najveća želja, baš zbog stila igre i dinamike”, rekao je Kačavenda o novom klubu pa se osvrnuo na splitski klub:

“Ne trebam puno pričati o Hajduku, novi trener, nova momčad se slaže, o Garciji imam samo najbolje mišljenje i mislim da nas očekuje jedna zanimljiva utakmica.”

Mladi veznjak je komentirao i odlazak iz Dinama:

“Sigurno da nije pao lako. Prije nego što su treninzi uopće počeli dobio sam informaciju da neću biti u prvoj postavi Dinama. I sigurno da mi to nije bilo lako prihvatiti, ali eto, odabrao sam novi put, tu sam da pokažem što znam i da im pokažem da su se zeznuli.”