Veznjak Dinama raskida posudbu u Austriji, već se zna njegov novi klub?

Podijeli :

Guliver

Iako još nije ni počeo zimski prijelazni rok, na Opus Areni je prometno.

Osijek je već potpisao Bornu Barišića, a čelnici kluba istodobno rade na novim pojačanjima pred borbu za ostanak. Željka Sopića čeka zahtjevan posao, a plan je prije zimskih priprema dovesti nekoliko provjerenih igrača.

Tonio Teklić se vraća u HNL?

Kako doznaju 24 sata, jedno od rješenja mogao bi biti Lukas Kačavenda.

Veznjak Dinama nije dobio pravu priliku na posudbi u austrijskom LASK-u, gdje je u sedam nastupa upisao jedan pogodak i jednu asistenciju pa bi se suradnja uskoro trebala okončati.

Sopić dobro poznaje Kačavendu i sve upućuje na to da će 22-godišnjak do ljeta stići u Osijek na posudbu.