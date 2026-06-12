Jurica Pršir predstavljen u novom klubu

Dosadašnji kapetan Gorice Jurica Pršir karijeru nastavlja u Poljskoj. Dvadesetšestogodišnji veznjak postao je novi igrač Wisłe Płock, s kojom je potpisao trogodišnji ugovor. Iznos transfera nije objavljen.
Poljski prvoligaš na službenim je stranicama predstavio hrvatskog nogometaša i poručio:
“Novi igrač Wisle Plock je 26-godišnji hrvatski veznjak Jurica Pršir, koji je s nama potpisao trogodišnji ugovor koji vrijedi od 1. rujna 2026. do 31. svibnja 2029. Naše najnovije pojačanje rođeno je 29. svibnja 2000. u Zagrebu.”
U objavi se podsjeća kako je Pršir nogometne početke imao u NK Zagrebu i Dinamu, seniorsku karijeru započeo u drugoj momčadi Hajduka, a od listopada 2020. nosio dres Gorice.
“Ovaj 180 centimetara visoki veznjak u proteklih je šest godina odigrao ukupno 163 utakmice u SuperSport HNL-u, pri čemu je postigao 16 golova i upisao 16 asistencija. Tome je dodao i 17 nastupa te dva gola u Hrvatskom kupu. Samo u prošloj sezoni imao je 36 nastupa, osam golova i tri asistencije.”
Wisła je istaknula i njegov reprezentativni put kroz mlađe selekcije Hrvatske te zaključila:
“Pršir se može pohvaliti i zapaženom karijerom u mlađim hrvatskim reprezentacijama, za koje je od uzrasta U-16 do U-21 skupio 42 nastupa i šest golova. Jurica, dobro došao i želimo ti mnogo sreće!”
Pršir tako nakon šest sezona napušta Goricu i SuperSport HNL te prvi put u karijeri odlazi u inozemstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!