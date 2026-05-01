Jurčićev Pyramids preokretom stigao ključne pobjede u borbi za naslov

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U četvrtom kolu "lige za prvaka" u egipatskoj Premier ligi Pyramids Krunoslava Jurčića stigao je do važne 3:2 pobjede protiv Enppija.

Momčad hrvatskog trenera nije dobro krenula te su u 10. minuti zaostajali s 1:0. Međutim, Pyramids je u 17. stigao do izjednačenja, a u 27. i do vodstva.

Gosti su uspjeli poravnati u 38. minuti iz kaznenog udarca da bi u drugoj minuti sudačke nadoknade Mostafa Ziko svojim drugim golom donio novo vodstvo Pyramidsu.

Do kraja susreta golova nije bilo i Krunoslav Jurčić i njegova ekipa došli su do pobjede koja ih je odvela do 50 bodova koliko ima i vodeći Zamalek.

Zamalek je inače na vrhu zbog boljeg međusobnog omjera. Upravo to bi moglo odlučiti prvaka jer Zamalek na poluvremenu gubi s 2:0 protiv trećeplasiranog Al Ahlyja.

Do kraja lige ostalo je još dva kola. Pyramids će gostovati kod Ceramice Cleopatre i ugostiti Smouhu dok će Zamalek gostovati kod Smouhe i ugostiti Ceramicu Cleopatru.

Što se tiče Pyramidsa, njih očekuje finale Kupa protiv ZED-a dok Zamalek ima finale afričkog Kupa konfederacija gdje će igrati protiv USM Algera. Finale tog natjecanje igra se na dvije utakmice.