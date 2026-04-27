Jurčić s Pyramidsima iskoristio kiks lidera lige i zakomplicirao borbu za prvaka

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U trećem kolu "lige za prvaka" u egipatskoj Premier ligi Pyramids Krunoslava Jurčića svladao je Al Ahly s 3:0 te je smanjio zaostatak na vrhu u odnosu na Zamalek.

Zamalek je ranije na domaćem terenu remizirao protiv Enppija bez golova te je pružio priliku Pyramidsu i Al Ahlyju da pobjedom u derbiju smanji zaostatak.

Dugo se činilo da će obje ekipe upisati samo bod, a onda je u 70. minuti reprezentativac DR Konga Fiston Mayele zabio za vodstvo Pyramidsa. Tri minute kasnije domaćin je imao sreće jer je izjednačujući gol Al Ahlyja poništen zbog zaleđa, a onda je Mayele u 77. minuti svojim drugim pogotkom povećao prednost svoje ekipe.

Do kraja susreta Pyramidsi su još jedan gol zabili u 94. minuti kada je Karim Hafez realizirao kazneni udarac.

Ovim slavljem Pyramids je smanjio zaostatak za Zamalekom na tri boda tri kola prije kraja. U sljedećem kolu momčad Krunoslava Jurčića dočekuje Enppi dok vodeći Zamalek dočekuje Al Ahly.

Pyramids će do kraja sezone imati priliku osvojiti Kup gdje u finalu igraju protiv Zeda koji se nalazi u “ligi za ostanak”. Ako osvoje, bio bi to drugi osvojeni egipatski Kup za hrvatskog trenera.