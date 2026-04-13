John Terry kupuje engleski klub

John Terry dio je konzorcija koji planira preuzimanje Colchester Uniteda, člana četvrtog ranga engleskog nogometa, prenose britanski mediji.

Bivši kapetan Engleske i Chelseaja navodno sudjeluje u poslu vrijednom 14 milijuna funti za kupnju Colchestera, koji se trenutačno nalazi na 13. mjestu u League Two.

List The Sun objavio je u ponedjeljak da će Terry, koji radi u omladinskoj akademiji Chelseaja nakon trenerskih angažmana u Aston Villi i Leicesteru, imati „značajan utjecaj“ na sportski sektor kluba iz Essexa.

Colchester je na prodaju od rujna, a vlasnik i predsjednik kluba Robbie Cowling rekao je da “želi prepustiti upravljanje novoj generaciji“.