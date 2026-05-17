Jedna od najljepših priča ove sezone: Hrvat s nizozemskim klubom ide u Ligu prvaka

NEC Nijmegen završio je sezonu na trećem mjestu Eredivisie i izborio mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2026./27.

Posebno je za Hrvatsku što je Darko Nejašmić, bivši veznjak Hajduka i Osijeka, dio momčadi u sezoni najvećeg iskoraka kluba u modernoj povijesti.

NEC je završio na trećem mjestu s 59 bodova. Sezonu su završili s 77 postignutih golova, što ih je svrstalo među najefikasnije momčadi lige. Završili su ispred Ajaxa koji je peta momčad Eredivisie.

Nejašmić je zabio četiri gola i podijelio jednu asistenciju.