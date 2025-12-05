Jedan Hrvat u Južnoj Koreji će posebno žaliti za ovim: Jesse Lingard napušta Seoul

Podijeli :

xVCGx 111605914039 via Guliver Image

Jesse Lingard igra u sjajnoj formi u južnokorejskom prvoligašu Seoulu, ali sljedećeg tjedna više neće biti član uspješnog kluba.

Naime, Englez i korejski klub su dogovorili sporazumni raskid ugovora. Lingard će tako od idućeg tjedna napustiti redove Seoula. Englez je sudjelovao u 19 golova otkad je došao u klub, a za njegovim odlaskom najviše bi mogao žaliti hrvatski napadač Marko Dugandžić.

VIDEO / Lingard već počeo slaviti, a onda je Hrvat promašio nemoguće i opsovao VIDEO / Hrvat se asistencijom iskupio za nevjerojatan promašaj, zablistala bivša zvijezda Uniteda

Njih dvojica su posebno kliknuli te je Lingard redovito odlazio na “lekcije hrvatskog jezika” kod hrvatskog napadača. Bili su to šaljivi videi u kojima se Englez mučio s teškim hrvatskim riječima. Za jedan od posljednjih golova Lingarda u klubu asistirao mu je baš Dugandžić koji je u ovoj sezoni upisao pet pogodaka i jednu asistenciju.

