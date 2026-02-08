Je li vrijeme za Dalićev poziv? Hrvatski hit-napadač zabija i u novom klubu

U subotu je Ferencvaros s 3:0 u gradskom derbiju pobijedio Ujpest i skočio na prvo mjesto mađarske lige. Ključnu ulogu odigrao je hrvatski napadač Franko Kovačević koji je nedavno preselio u mađarskog velikana.
Hrvatski napadač već je u 10. minuti igre zabio za vodstvo svoje momčadi te je pokazao da mu selidba iz slovenske u mađarsku ligu nije otežala karijerni put. Ovo je 26-ogodišnjem napadaču već drugi gol u trećoj utakmici za Ferencvaros u ligi.
U sezoni 2025./2026. zabio je već 23 gola, od toga čak osam u Konferencijskoj ligi. Pokazao je da mu nije bitno na kojoj razini zabija golove. Bilo da je riječ o slovenskom Kupu, slovenskoj Prvoj ligi ili mađarskoj NB I. ligi, Kovačević zabija.
Jedan je od raspoloženijih hrvatskih napadača i ako ovako nastavi, samo je pitanje vremena kada će doći poziv Zlatka Dalića u hrvatsku reprezentaciju.
Kovačević će ubrzo imati nove prilike za pogotke jer veljača donosi puno uzbuđenja za Ferencvaros. Čeka ih mađarski Kup, dvije utakmice lige te dvomeč šesnaestine finala s bugarskim Ludogorecom. Bit će to novi izazov za Kovačevića koji je željan dokazivanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!