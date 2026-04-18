Jakirovićev Hull pred utakmicom sezone, playoff za Premier ligu nadohvat je ruke

David Greaves FIL-23159-0048 via Guliver Images

Engleski drugoligaš Hull City, kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović, u subotu od 16 sati igra susret 43. kola Championshipa protiv Birminghama. Do kraja sezone preostala su im još tri kola, a trenutačno drže šestu poziciju koju će morati sačuvati žele li ostati u borbi za plasman u viši rang.

U Premier ligu izravno ulaze dvije najbolje momčadi Championshipa, dok se za treće mjesto kroz doigravanje bore klubovi plasirani od trećeg do šestog mjesta. Coventry City, pod vodstvom Franka Lamparda, već je osigurao promociju, dok je Ipswich glavni kandidat za drugo mjesto. Preostale četiri ekipe igraju mini-turnir: trećeplasirani protiv šestoplasiranog i četvrtoplasirani protiv petoplasiranog u polufinalu, a pobjednici se susreću u finalu koje se igra na Wembleyju. Polufinala se igraju na dvije utakmice, dok se finale odlučuje u jednom susretu.

Ovaj sustav doigravanja smatra se jednim od najunosnijih u nogometu. Klub koji izbori ulazak u Premier ligu može računati na najmanje 130 milijuna eura prihoda, a ukupna financijska korist, uključujući marketinška prava i ostale izvore, prelazi 200 milijuna eura.

Hull trenutno ima četiri boda više od sedmoplasiranog Wrexhama, dok su Middlesbrough i Southampton ispred njih s istom razlikom. Eventualna pobjeda u današnjoj utakmici dodatno bi ih približila osiguravanju mjesta u doigravanju. Prema procjenama engleskih kladionica, Hull je peti favorit za ulazak u Premier ligu, što bi bio značajan uspjeh za klub i Jakirovića.

Unatoč tome što prema Transfermarktu vrijede oko 82 milijuna eura i tek su 12. po vrijednosti u ligi, Hull je prošle sezone jedva izbjegao ispadanje, završivši na 21. mjestu s istim brojem bodova kao i Luton koji je ispao. Ove sezone, nakon 42 kola, već su osvojili 68 bodova.

Dodatni izazov za klub bila je zabrana transfera kroz tri prijelazna roka zbog kašnjenja u plaćanjima drugih klubova. Kazna je u međuvremenu ublažena pa će Hull već ovog ljeta ponovno moći dovoditi nova pojačanja.