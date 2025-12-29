Jakirović i Pandur slave pobjedu u derbiju, obradovao ih Englez ‘hrvatskog’ imena

Podijeli :

Mark Cosgrove News Images via Guliver Images

U derbiju 24. kola Championshipa Hull City porazio je u gostima Middlesbrough i približio se poziciji koja izravno vodi u Premier ligu.

Hull kojeg vodi Sergej Jakirović slavio je 1:0 golom Engleza ganskog porijekla Darka Gyabija, nekadašnjeg igrača pomlatka Manchester Cityja. Gyabi je poentirao već u 12. minuti.

Hullu je to četvrta pobjeda u zadnjih pet utakmica. Njome je ostao četvrti u poretku s 41 bodom, ali sada za drugoplasiranim Middlesbroughom zaostaje samo dva boda. Treći Ipswich također ima 41 bod.

Poznato je kako u Championshipu prve dvije momčadi izravno idu u Premier ligu, a one od trećeg do šestog idu u doigravanje za promociju.

Na čelu je Coventry s 51 bodom.

Na vratima Hulla opet je odličan bio Ivor Pandur koji je obranio sve što je morao i upisao šesti ‘clean sheet’ sezone.