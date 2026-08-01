Jakirović pojačanje našao među Vatrenima? U cijeloj priči puno toga ovisi o – Barceloni

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AP Photo/Armando Franca via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović mogao bi neočekivano profitirati od mogućeg velikog transfera u Benfici. Nakon što je prošle sezone uglavnom bio u sjeni grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa, njegov status u momčadi mogao bi se značajno promijeniti.

Pavlidis je bio prvi izbor tadašnjeg trenera Josea Mourinha u sustavu s jednim isturenim napadačem te je sezonu zaključio s impresivnim učinkom od 30 pogodaka i šest asistencija u 53 nastupa. S druge strane, Ivanović, kojeg je Benfica godinu ranije platila 22,8 milijuna eura, nije uspio izboriti mjesto standardnog prvotimca.

No situacija bi se uskoro mogla potpuno preokrenuti. Prema pisanju španjolskih medija bliskih Barceloni, katalonski velikan ozbiljno razmatra dovođenje Pavlidisa kao jednog od kandidata za nasljednika Roberta Lewandowskog.

Benfica pritom ne namjerava olako pustiti svog najboljeg strijelca. Portugalski klub navodno je Juventusu već poručio da za Pavlidisa traži najmanje 40 milijuna eura, a isti bi iznos morala ponuditi i Barcelona želi li započeti konkretne pregovore.

Ako do transfera dođe, Ivanoviću bi se otvorila velika prilika za veću ulogu u momčadi. Iako konkurencija u napadu ne bi potpuno nestala, Benfica je ovoga ljeta na posudbu iz Al Nassra dovela kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána, dok je u kadru i talentirani 18-godišnji Anísio Cabral. Unatoč tome, portugalski mediji procjenjuju da bi Ivanović u slučaju Pavlidisova odlaska dobio znatno veću minutažu i ozbiljnu priliku nametnuti se kao prvi izbor u vrhu napada.

Istodobno, hrvatski napadač i sam se posljednjih tjedana povezuje s mogućim odlaskom iz Lisabona. Kao potencijalne destinacije spominju se Galatasaray, Real Betis i Lazio, dok se u utrku uključio i Hull City, koji vodi hrvatski trener Sergej Jakirović.

Ivanović s Benficom ima ugovor do ljeta 2030. godine, a sljedeći tjedni trebali bi dati odgovor na pitanje hoće li ostati u Portugalu i izboriti se za mjesto u prvoj postavi ili će karijeru nastaviti u novoj sredini.