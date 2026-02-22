Jagušić ostao bez minuta u pobjedi Panathinaikosa, Jedvaju ponovno puna minutaža

Podijeli :

Panathinaikos je na gostovanju pobijedio OFI s Krete s 2:0. Andrews Tetteh (6) i Davide Calabria (90+6-11m) su donjeli pobjedu gostima.

Tin Jedvaj je odigrao cijeli susret za Panathinaikos dok Adriano Jagušić nije ulazio u igru. Na drugoj strani je Krešimir Krizmanić igrao svih 90 minuta.

PAOK je odigrao tek 1:1 na gostovanju kod AEL Larisse.

Dimitrios Chatsidis je zabio za goste u 14. minuti, a izjednačio je Anyelo Sagal u 62. minuti. Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu igrali za solunski sastav.

Nogometaši AEK-a vratili su se na vrh ljestvice nakon što su u susretu 22. kola grčkog prvenstva pobijedili Levadiakos s 4:0.

Atenski sastav je rutinski stigao do pobjede, a strijelci su bili Harold Moukoudi (4), Luka Jović (49), Petros Mantalos (59) i Razvan Marin (68).

Domagoj Vida nije igrao za pobjednički sastav.

AEK vodi na ljestvici s 52 boda, Olympiakos je drugi s 50 bodova, dok PAOK na trećem mjestu ima 47 boda. Panathinaikos je peti s 36 bodova.