Jagušić obara rekord Slaven Belupa, na transferu će zaraditi i Dinamo

Luka Kolanović via Guliver Images

Adriano Jagušić napušta Slaven Belupo i karijeru nastavlja u grčkom Panathinaikosu.

Ovo je rekordni transfer kluba iz Koprivnice koji će dobiti 5.2 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse, dok su osigurali i 20 posto od budućeg Jagušićevog transfera.

Iako je Jagušić prve korake napravio u Slaven Belupu, s devet godina je prešao u Dinamo te igrao za sve kategorije osim seniorske. Zbog tog vremena provedenog na Maksimiru će zagrebački klub zaraditi oko 50 tisuća eura.

Razlog tome je pravilo FIFA-e prema kojem klubovi u kojima je igrač proveo vrijeme do svoje 23. godine dijele pet posto ukupne odštete.