Jagušić dobiva novog trenera u Panathinaikosu

Podijeli :

Marko Todorov CROPIX via Guliver Image

Jacob Neestrup nalazi se nadomak preuzimanja Panathinaikosa. Prema pisanju danskog Tipsbladeta, bivši trener Kopenhagena već je dogovorio osobne uvjete, a do službenog potpisa preostalo je usuglašavanje završnih detalja. Navodno bi trebao potpisati ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu, dok bi godišnje zarađivao oko 1.2 milijuna eura neto. Suradnja bi trajala do ljeta 2028. godine.

Danski strateg trebao bi naslijediti Rafaela Beníteza, bivšeg trenera Reala Madrida, Liverpoola i brojnih drugih velikana, koji je s Panathinaikosom završio sezonu tek na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice. Neestrup je bez angažmana od ožujka, kada je napustio Kopenhagen, a na njegovu poziciju tada je stigao Bo Svensson. Tijekom mandata u danskom klubu vodio je momčad u 181 utakmici uz prosjek od 1.84 boda po susretu, osvojivši pritom dva naslova prvaka i dva nacionalna kupa.

Dolazak novog trenera mogao bi biti važan i za Adriana Jagušića, mladog hrvatskog reprezentativca koji nije imao značajniju ulogu pod Benítezom. Nakon transfera vrijednog 5.2 milijuna eura dobio je tek minimalnu minutažu u prvenstvu, pa se očekuje da bi pod Neestrupom mogao dobiti veću priliku za povratak forme koju je pokazivao u SHNL-u.

Neestrup je posebno zapažen rezultat ostvario u sezoni 2023./24., kada je s Kopenhagenom izborio prolazak skupine Lige prvaka u kojoj su igrali s Manchester Unitedom, Bayern Munchenom i Galatasarayem. U Ateni ga sada čeka izazov vraćanja Panathinaikosa na vrh grčkog nogometa. Klub je kroz povijest osvojio 20 prvenstava i 20 kupova, ali na naslov državnog prvaka čeka još od 2010. godine.