Jagušić debitirao za Panathinaikos: Njegova momčad ispala je u polufinalu grčkog Kupa

Foto: Panathinaikos

Nogometaši PAOK-a i OFI Krete izborili su plasman u finale grčkog Kupa.

PAOK je izborio finale s dvije pobjede protiv Panathinaikosa. Nakon što je u prvom susretu u Ateni slavio golom Giorgosa Giakoumakisa iz kaznenog udarca u 66. minuti, PAOK je bio bolji i u uzvratu pobijedivši pred svojim navijačima sa 2:0.

Strijelac je ponovo bio Giakoumakis zabivši u 71. minuti za 1:0, da bi pobjedu domaćina potvrdio Dimitrios Chatsidis u 87. minuti.

Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu nastupili za domaći sastav, dok je Adriano Jagušić debitirao za Pao ušavši u igru u 77. minuti. Tin Jedvaj je susret pratio s klupe.

PAOK će u finalu igrati protiv OFI-ija koji je u uzvratu na gostovanju pobijedio Levadiakos s 1:0 nakon što je prvi susret na Kreti završio 1:1.

Gol odluke zabio je Vasilios Lambropoulos u 45. minuti. OFI je od 34. minute igrao bez isključenog Eddieja Salceda koji je u razmaku od deset minuta dobio dva žuta kartona.

Za pobjednički sastav je cijeli susret odigrao 25-godišnji Krešimir Krizmanić, bivši branič Gorice i nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske.

OFI se plasirao u finale Kupa drugu sezonu zaredom i četvrti ukupno, a do sada jedini naslov osvojio je 1987. S druge strane PAOK će igrati čak 24. finale, a do sada je slavio osam puta. Posljednji put prije pet godina.