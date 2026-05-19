Iz HNL-a otišao u Portugal, ali tamo se nije naigrao: Sad je potpisao za Goricu

HNK Gorica

Gorica je predstavila svog novog igrača.

“HNK Gorica s ponosom može potvrditi transfer Ivana Cvijanovića, 22-godišnjeg lijevog beka koji u Veliku Goricu stiže iz portugalskog FC Vizela.

Rođen 2003. godine u Zagrebu, Cvijanović se nogometno razvijao u sustavu NK Lokomotiva i NK Osijek, gdje je prošao mlađe uzraste. U Osijeku je upisao prve seniorske minute, a dodatno iskustvo skupljao je na posudbi u HNK Šibeniku, gdje je bio jedan od standardnijih igrača u sezoni 2023./24.

Cvijanović primarno igra na poziciji lijevog beka, no zbog svoje taktičke prilagodljivosti može pokriti i stopersku poziciju te lijevu stranu veznog reda. Krasi ga agresivnost u duelu, kvalitetan centaršut i izražene fizičke predispozicije, a kroz karijeru je bio i član hrvatske U-21 reprezentacije.

Nakon dobrih nastupa u HNL-u i Prvoj NL, karijeru je nastavio u Portugalu potpisom za FC Vizela, klubu poznatom po razvoju mladih igrača i nastupima u portugalskom profesionalnom nogometu.

Dolaskom Ivana Cvijanovića Gorica dodatno osnažuje konkurenciju u obrambenoj liniji i dobiva mladog igrača s međunarodnim iskustvom i velikim prostorom za napredak.

Ivane, dobrodošao u Goricu!”, poručili su iz Gorice.

Cvijanović je iz Osijeka otišao u Vizelu ove zime, drugi dio ove sezone igrao je za drugoligaša Vizelu, a skupio je tek tri nastupa u prvenstvu.