Ivanušecu minimalna minutaža u pobjedi protiv Jedvajevog Panathinaikosa

xYannisxHalasx FIL-20821-0075 via Guliver Image

U nedjelju navečer odigrao se grčki derbi između PAOK-a i Panathinaikosa. Bio je to susret 15. kola grčke Super lige u kojem je na kraju do pobjede došao PAOK s 2:0.

Mreže su mirovale do 39. minute kada je Giannis Konstantelias zabio za vodstvo PAOK-a. S minimalnim vodstvom su domaći otišli na predah da bi nakon samo osam minuta u drugom dijelu PAOK povećao prednost.

Ovaj put je strijelac bio mladi Anestis Mythous koji posljednjih nekoliko utakmica igra u sjajnoj formi. Zabio je u remiju u Europskoj ligi protiv Ludogoreca, a u sredini tjedna bio je strijelac i u grčkom Kupu protiv Marka.

Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao i PAOK je slavio s 2:0. Za domaće je Luka Ivanušec ušao u 90. minuti dok je za Panathinaikos Tin Jedvaj odigrao svih 90 minuta. PAOK je ovom pobjedom smanjio zaostatak za Olympiakosom na jedan bod dok je Panathinaikos tek na šestom mjestu s 22 boda.