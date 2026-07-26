Ivanović radi iznenađujuć transfer? Želi ga klub u kojem se velika zvijezda žali da ne prima plaću!

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xLuisxLoureirox via Guliver

Hrvatski napadač mogao bi promijeniti sredinu.

Turski velikan Galatasary razmatra slanje službene ponude za 22-godišnjeg Franju Ivanovića koji je u Benficu stigao prošlog ljeta iz belgijskog Union St. Gilloisea za 22,8 milijuna eura. O mogućem transferu pišu turski i portugalski mediji.

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Ivanović se u Portugalu nije uspio nametnuti, a njegov učinak od osam golova i dvije asistencije u 42 nastupa nije ispunio očekivanja kluba, pišu portugalski mediji.

Benfica je otvorena za pregovore jer je nedavno na posudbu iz saudijskog Al Nassra dovela kolumbijskog napadača Jhona Durana, čime je konkurencija u napadu pojačana.

Također, zainteresirani su za Ivanovića engleski Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović te talijanski prvoligaš Como u kojem igraju Martin Baturina i Ivan Smolčić.

Podsjetimo, na to da nije dobio plaću u Galatasarayju požalio se nigerijski napadač Victor Osimhen u javljanju uživo na društvenim mrežama.