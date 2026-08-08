Ivanović pred velikom odlukom, dva kluba bore se za hrvatskog napadača

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xLuisxLoureirox via Guliver

Nakon što je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović odbio Hull City i bio nadomak transfera u Real Betis, u posljednji trenutak u borbu za njegov potpis uključili su se Lazio i francuski Lens.

Prema najnovijim informacijama, oba su kluba postigla dogovor s Benficom oko uvjeta transfera, pa je sada sve na Ivanoviću (22). Njegov odlazak iz lisabonskog kluba ovog je ljeta praktički neizbježan.

Lazio, koji s klupe vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso, prvotno je želio dovesti Ivanovića na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa njegova ugovora. Takav je dogovor u jednom trenutku izgledao gotovo zaključen, no situaciju je promijenio ulazak Lensa u pregovore.

Prema informacijama dobro upućenog talijanskog novinara Gianluce Di Marzija, francuski klub odlučio je konkurirati Laziju za potpis hrvatskog napadača. Lens je u međuvremenu izjednačio uvjete koje nudi rimski klub, zbog čega je odluka sada isključivo na Ivanoviću.

Jedan detalj mogao bi imati veliku ulogu u njegovoj odluci. Lazio ove sezone neće igrati europska natjecanja, dok je Lens izborio plasman u Ligu prvaka. Talijanski klub prošlu je sezonu Serie A završio na devetom mjestu, dok je Lens bio drugi u francuskom prvenstvu.

Ivanović je tako pred izborom između Italije i Francuske, a nakon brojnih preokreta u njegovoj transfer-sagi posljednju riječ imat će upravo hrvatski reprezentativac.