Ivan Leko osvojio belgijsku ligu s Club Bruggeom

Podijeli :

AP Photo/Anton Uzunov via Guliver Image

U pretposljednjem kolu belgijske Jupiler lige Club Brugge je pod vodstvom Ivana Leke, bivšeg igrača i trenera Hajduka, tražio naslov prvaka. Na gostovanju kod Mechelena trebala im je pobjeda za osiguravanje naslova. Do nje nisu došli jer su remizirali s 2:2, ali im je rezultat druge utakmice išao u prilog pa su svejedno osvojili naslov.

Poveo je Club Brugge u 17. minuti golom Christosa Tzolisa da bi Mechelen nakratko izjednačio u 49. minuti. Samo dvije minute kasnije je Lekina momčad preko Nicole Tresoldija stigla do prednosti kojom bi osigurali naslov prvaka Belgije.

Iako su gosti ispustili prednost, na ruku im je išao rezultat s utakmice Genta i Royale Uniona. Tamo je utakmica završila bez golova iako je bivši igrač Dinama Wilfried Kanga promašio kazneni udarac, a zatim je u 86. minuti hrvatskom napadaču Mateu Biondiću poništen gol zbog zaleđa. Tako je Club Brugge remijem 2:2 ipak došao do titule kolo prije kraja.

Ovo je Club Bruggeu 20. naslov u povijesti belgijske lige te je samo Anderlecht s 34 naslova uspješniji od klubova u Belgiji. Ovo je Leki drugi ligaški trofej s Bruggeom. Posljednji je osvojio u sezoni 2017./2018. Nakon toga vodio je Al-Ain, Antwerp, Šangaj Port, Hajduk, Standard Liege i Gent prije nego li je krajem 2025. godine prešao u Club Brugge za koji je kao igrač osvojio Kup i Superkup.