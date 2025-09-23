Ivan Dolček ponovno zabio pogodak u škotskom Premiershipu

Podijeli :

Ivanu Dolčeku paše škotski zrak. Otkad je došao u Dundee United u prva četiri kola zabio je isto toliko pogodaka, a sada je tu formu popravio. U petom kolu njegova ekipa ugostila je Aberdeen, a nekadašnji igrač Hajduka zabio je u smiraju prvog poluvremena. Utakmica je još u tijeku te su momčadi otišle na predah. Dundee nakon prvih 45 minuta vodi 1:0.

Dolček je u Hajduk stigao iz Slaven Belupa, a onda je bio na posudbi u Šibeniku. Nakon toga je nakratko bio u DAC Dunajskoj Stredi prije povratka u Koprivnicu. Trenutno je na posudbi u Škotskoj gdje igra najbolji nogomet svoje karijere.