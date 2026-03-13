Istru napustilo jedno od najskupljih pojačanja u povijesti

Nogomet 13. ožu 202617:14 0 komentara
NK Istra 1961

Istra je objavila da Danijel Dejan Djurić (23) više nije igrač pulskog prvoligaša. Karijeru će nastaviti na Islandu, gdje je potpisao za klub KA Akureyri.

Djurić je u Pulu stigao u veljači prošle godine, a transfer vrijedan 250.000 eura tada je bio drugi najskuplji u povijesti kluba. Tijekom boravka u Istri upisao je ukupno 19 nastupa u prvenstvu i Kupu te jednu asistenciju.

Nogometaš rođen u Bugarskoj, koji ima tri nastupa za reprezentaciju Islanda, prije dolaska u Istru igrao je za islandski Vikingur.

“Ovim putem zahvaljujemo Danijelu na suradnji i doprinosu našoj momčadi te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometnog puta”, poručili su iz Istre.

