Istru napustilo jedno od najskupljih pojačanja u povijesti

Djurić je u Pulu stigao u veljači prošle godine, a transfer vrijedan 250.000 eura tada je bio drugi najskuplji u povijesti kluba. Tijekom boravka u Istri upisao je ukupno 19 nastupa u prvenstvu i Kupu te jednu asistenciju.

Istra dovela novog napadača, došao je iz Messijevog kluba. Karijeru je započeo u Barceloni

Nogometaš rođen u Bugarskoj, koji ima tri nastupa za reprezentaciju Islanda, prije dolaska u Istru igrao je za islandski Vikingur.

“Ovim putem zahvaljujemo Danijelu na suradnji i doprinosu našoj momčadi te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometnog puta”, poručili su iz Istre.