Istra je na korak do najskuplje prodaje u povijesti kluba

NK Istra 1961

Zimski prijelazni rok još je u tijeku.

Najskuplji transfer dosad ove zime u HNL-u trebala bi odraditi Istra 1961.

Češka Viktoria Plzen na pragu je postizanja dogovora s Istrom oko transfera nigerijskog nogometaša Salima Faga Lawala, donosi to talijanski insajder Lorenzo Lepore.

Ukupni paket iznosi tri milijuna eura, uključujući bonuse, uz dodatnu klauzulu od 10 posto od sljedećeg transfera. Povijesna bi to bila prodaja za Istru, a još nijedan HNL klub ove zime nije odradio tako visok transfer, barem zasad.