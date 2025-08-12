Istra dobila ponudu iz Španjolske za krilnog napadača, odbila ju je i traži znatno više

Cadiz je skazao interes za Salima Fagu Lawala (22) i ponudio 400 tisuća eura uz udio od buduće prodaje, no Istra traži puno više — oko 1,7 milijuna eura plus udio u idućem transferu.

Razlog je taj što bivši klub igrača, nigerijski Mavlon, ima pravo na 50% iznosa od buduće prodaje pa Istra želi maksimalno iskoristiti potencijalnu odštetu. Fago Lawal je pod ugovorom s Istrom do ljeta 2028., a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura. Za nigerijsku U20 reprezentaciju upisao je pet nastupa i jedan gol.

Ove sezone dobro je krenuo, asistirao je u porazu od Hajduka i zabio gol u remiju s Lokomotivom.