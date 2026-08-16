Ipak ništa od transfera u Dinamo? Kotarski starta za Kopenhagen u Superligi

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver Image

Posljednjih dana pojavila se vijest kako će Dominik Kotarski, hrvatski reprezentativac, svoj Kopenhagen zamijeniti Dinamom. Pisalo se kako je taj transfer blizu, no u posljednjim danima se zakompliciralo te se čini da Kotarski ipak neće postati novi Modri.

Nova loša vijest za navijače Dinama stigla je oko 17 sati kada je Kopenhagen izbacio sastav za gostujući susret s Randersom.

Na vratima se našao Dominik Kotarski koji se nakon povratka sa Svjetskog prvenstva nametnuo u Kopenhagenu. S njim na golu su upisali pet pobjeda u nizu, od toga dvije u domaćoj Superligi te tri u Konferencijskoj ligi gdje je danski klub izborio play-off.

Tamo će igrati protiv finskog Inter Turkua, a po svemu sudeći vratnice će i u tim susretima čuvati hrvatski golman,