Inzaghi odlazi za saudijskim milijunima, a evo tko bi ga trebao zamijeniti u Interu

Milanski Inter, nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa Simoneom Inzaghijem (49), u potrazi je za novim trenerom, a glavni kandidat za klupu "Nerazzurra" je bivši veznjak Arsenala i Barcelone Cesc Fabregas (38), objavili su talijanski mediji.

Inzaghi i Inter rastali su se u utorak, nakon četverogodišnje suradnje u kojoj su “Nerazzurri” pod njegovim vodstvom jednom bili prvaci Italije te dva puta igrali u finalu Lige prvaka . No, subotnje poniženje (0:5) od PSG-a u finalu Lige prvaka bio je okidač za raskid suradnje. Inzaghi bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor sa saudijskim Al Hilalom u kojem bi zarađivao astronomskih 26 milijuna eura po sezoni.

Uprava Intera prvo je kontaktirala Roberta De Zerbija (45), ali on je odlučio ostati u Marseilleu. Nakon Zerbijeve odbijenice okrenuli su se Cescu Fabregasu, koji je s Comom završio na desetom mjestu Serie A.

Bivšem španjolskom reprezentativcu to je prvi trenerski posao u karijeri. Talijanski mediji tvrde da je Fabregas već odbio ponudu Bayer Leverkusena, gdje je trebao naslijediti Xabija Alonsa, koji je otišao u Real Madrid. No, ponuda Intera čini mu se privlačnom, ali još nije odlučio hoće li napustiti Como, s kojim ga ugovor veže do lipnja 2028.

Ukoliko ne uspije dobiti Fabregasa Interu preostaju još dvije moguće opcije, Francuz Patrick Vieira (48) ili Rumunj Cristian Chivu (44). Obojica su tijekom igračke karijere nosili dres Intera.

Vieira je u studenome prošle godine preuzeo Genou i s njom je završio na 13. mjestu Serie A. Prije toga vodio je FC New York City, Nicu, Crystal Palace i Strasbourg. Chivu je nakon igračke karijere trenirao mlađe uzrasne kategorije u Interu, a sredinom veljače sjeo je na klupu Parme. Zadatak mu je bio da sačuva prvoligaški status kluba i u tome je uspio.