Inter zainteresiran za Robinhovog sina (18)

Milanski Inter zainteresiran je za 18-godišnjeg krilnog napadača Santosa Robinha Juniora, sina bivšeg brazilskog reprezentativca Robinha, koji je tijekom karijere igrao za AC Milan, Manchester City i Real Madrid, objavili su talijanski mediji.
Iako Inter nije dao nikakvu službenu ponudu Santosu, mediji navode da je spreman potrošiti 22 milijuna eura za angažman Robinha Juniora, koji je tijekom božićnih blagdana bio u Italiji, te je posjetio trening centar Intera.
Mladi brazilski nogometaš tek je prošle godine upao u prvu momčad Santosa. Upisao je 15 nastupa, ali samo je jednom bio u početnoj postavi. Robinhova želja je ostati u Brazilu još barem godinu dana, jer je svjestan da mora igrački napredovati prije dolaska u Europu.
Njegov otac je odigrao 100 utakmica za brazilsku reprezentaciju postigavši 28 pogodaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!