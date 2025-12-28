Inter za 40 milijuna eura prodaje veznjaka u Tursku?

Podijeli :

Gonzales Photo via Guliver

Talijanski mediji navode da turski Fenerbahče ima spremnu ponudu od 40 milijuna eura za 26-godišnjeg Davidea Frattesija, veznog nogometaša milanskog Intera.

Fenerbahče ove zime u svoje redove želi dovesti igrača koji je u karijeri skupio 33 nastupa za talijansku reprezentaciju uz osam pogodaka, a koji vrlo malo igra i ove sezone u Interu.

Već ranije su interes za njega pokazali prvenstveno Juventus, a potom i Napoli i Roma, no milanski klub bi radije ovog igrača poslao u inozemstvo nego li pojačao jednog od svojih konkurenata za vrh talijanske Serie A.

Ranije su mediji pisali da bi Inter bio zadovoljan i ponudom od 35 milijuna eura, a ponuda turskog kluba definitivno bi se pozitivno dočekala u Interu koji je trenutačno vodeći na ljestvici talijanske Serie A. Fenerbahče je trenutačno drugi na ljestvici turske Superlig i ima tri boda manje od vodećeg Galatasarayja.

Frattesi je profesionalnu karijeri počeo u Sassuolu, ali je potom igrao na posudbama u Ascoliju, Empoliju, Monzi i Interu čiji je član definitivno postao od 2024. godine.

Frattesi ima valjani ugovor s Interom do lipnja 2028. godine.