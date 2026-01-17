Insajder: Hrvat dobio ponudu kluba koji igra Ligu prvaka

Hrvatski branič Ivan Smolčić dobio je ponudu za odlazak iz talijanskog Coma.
Kako donosi talijanski insajder Lorenzo Lepore Smolčić je dobio ponudu za posudbu u danski Kopenhagen do kraja aktualne sezone.
U slučaju da ponudu prihvati i privremeno napusti Como, Smolčić bi imao priliku nastupiti u Ligi prvaka. U Kopenhagenu dočekao bi ga i hrvatski golman Dominik Kotarski.
Kopenhagen je u Ligi prvaka trenutno na 24. mjestu nakon šest odigranih kola.
Smolčić je nastupio u 14 utakmica za Como koji je trenutno na 6. mjestu Serie A.
