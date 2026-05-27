Insajder: Dinamo je poslao ponudu za Almenu

Lepore navodi da se Dinamo okrenuo Almeni nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrigueza. Španjolac iz Barcelone navodno više ne želi doći u Zagreb pa je Almena postao glavna Dinamova meta.

Problem predstavlja i njegova velika plaća, koja prema dostupnim informacijama iznosi gotovo tri milijuna eura po sezoni, zbog čega Al-Qadisiyah teško pronalazi klub spreman preuzeti ugovor i platiti odštetu.

Nakon posljednje prvenstvene utakmice protiv Vukovara, Almena se emotivno oprostio od navijača Hajduka. Torcida mu je skandirala “Ostani!”, a on je kasnije na Instagramu objavio fotografije s Poljuda uz poruku “Hvala!”, što su mnogi shvatili kao oproštaj.

Španjolac je prošao Barceloninu La Masiju, a prije odlaska u Saudijsku Arabiju igrao je za Gironu i njezinu drugu momčad.