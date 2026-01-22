Insajder: Bakrar je na meti Egipćana, kontaktirali su njegovog menadžera

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Hoće li se dogoditi izlazni transfer Dinama?

Alžirski napadač Dinama Mounsef Bakrar na meti je egipatskog prvaka Al Ahlyja. Talijanski insajder Lorenzo Lepore objavio je tu informaciju i poručio:

“Al Ahly je kontaktirao Bakrarovog menadžera.”

It is understood that Al Ahly have made contact with Bakrar’s representative. The player is an Algeria international.@SVFootball_com | @BalkansSports_ #DinamoZagreb #HNL pic.twitter.com/5wem80v2vL — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 21, 2026

Bakrara je Dinamo kupio ljetos od New York Cityja za milijun eura te je potpisao do ljeta 2028. Bakrar je drugi najbolji strijelac Dinama ove sezone s devet golova, ima dva gola manje od Belje.

Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 2 milijuna eura.