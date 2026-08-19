Igrao je u 3. HNL, a sada stiže u Premier ligu

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AP Photo/Peter Dejong by Guliver

Brighton je dogovorio dolazak kanadskog napadača Promisea Davida iz belgijskog Union Saint-Gilloisea. Kanađanin stiže na jednogodišnju posudbu, uz obvezni otkup od 26 milijuna eura ako budu ispunjeni dogovoreni uvjeti.

David je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača belgijskog kluba, za koji je ukupno zabio 41 gol u 82 utakmice. U prvoj sezoni pomogao je Unionu stići do prvog naslova prvaka nakon čak 90 godina, a ovog ljeta nastupao je i za Kanadu na Svjetskom prvenstvu.

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Zanimljivo, 25-godišnji napadač ima i hrvatsku epizodu iza sebe. Od 2019. do 2022. igrao je za zagrebačko Trnje u tadašnjoj 3. HNL Centar. Nakon toga preko SAD-a, Malte i Estonije stigao je do Belgije, gdje je napravio veliki iskorak.

U Estoniji je za Nomme Kalju zabio 30 golova u 44 prvenstvene utakmice, nakon čega ga je Union doveo za oko 500 tisuća eura.

Za kanadsku reprezentaciju skupio je 14 nastupa i četiri gola, a u Brightonu bi trebao preuzeti mjesto u napadu nakon odlaska Dannyja Welbecka u Chelsea.