Ibrahimovićev sin potpisuje za Ajax

Zlatan Ibrahimović svoju je karijeru počeo u švedskom Malmou, a svoj prvi angažman u velikom klubu imao je u nizozemskom Ajaxu. Šveđanin s balkanskim korijenima je za višestrukog europskog prvaka potpisao 2001. godine, a 25 godina kasnije povijest se ponavlja.

Prije nekoliko dana je Fabrizio Romano, ugledni talijanski insajder objavio kako je sve dogovoreno oko odlaska Maximiliana Ibrahmovića u nizozemski Ajax.

Stariji Ibrahimovićev sin dosad je igrao u talijanskom Milanu, a 19-godišnjak sada je prešao u Ajax. Prema informacijama Romana, Milan je zadržao opciju ponovnog otkupa što znači da smatraju da je mladi Ibrahimović dovoljno talentiran.

Maximilian bi trebao igrati za mladu momčad Ajaxa (Jong Ajax) koja se natječe u drugoj nizozemskoj ligi. Tamo igra i sin nizozemske legende Rafaela van der Vaarta.

