Huligani signalnom raketom gađali zgradu srpskog trenera čija je momčad nedavno izgubila od Dinama

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Izraelski Maccabi Tel Aviv u posljednje je tri utakmice upisao tri poraza uz 14 primljenih golova, a navijači su dali do znanja da su nezadovoljni.

Skupina huligana pojavila se ispred zgrade u kojoj s obitelji živi trener Žarko Lazetić i prema stanu ispalila signalnu raketu.

Na društvenim su mrežama objavili snimku uz poruku:

“Došli smo mu do stana kako bismo mu poslali poruku. Ne želimo ga u našem klubu”.

Mediji dodaju da su huligani navodno pokušali ući u zgradu, no policija je spriječila daljnju akciju.

Maccabi je nedavno izgubio 1:3 od Dinama u Europskoj ligi, a Lazetić je u klub stigao prošlog ljeta te momčad vodio u 73 utakmice i ostvario 40 pobjeda, 13 remija i 20 poraza.