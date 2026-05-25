Hrvatski vratar s danskim klubom kolo prije kraja napravio ogroman korak prema prvoj ligi

xGonzalesxPhoto/RasmusxJensenx via Guliver Image

U 31. kolu danske Prve divizije, tamošnje druge lige, Horsens je na gostovanju kod prvoplasiranog Lyngbyja slavio s 2:0 te je tako došao na korak od plasmana u Super ligu.

Zanimljiva je to vijest jer za Horsens redovito brani hrvatski vratar Matej Delač.On je 2010. godine Inter iz Zaprešića zamijenio Chelseajem u kojem je bio sve do 2018. godine, no tamo nije nastupio niti jednom za seniorsku momčad.

Iz londonskog kluba otišao je na posudbu u Vittesse, Češke Budejovice, Vitoriju Guimaraes, Inter Zaprešić, Vojvodinu, Sarajevo, Arles-Avignon te Excel Mouscron. 2018. godine prešao je u danski Horsens za koji je već upisao više od 200 ligaških utakmica.

Prvo je četiri godine branio u elitnom rangu danskog nogometa da bi u sezoni 2021./2022. nakratko bio u drugoj ligi prije nego li se vratio u sezoni kasnije. Ipak, 2022./2023. ponovno su ispali u niži rang i sada su na pragu povratka nakon tri sezone u danskoj Prvoj diviziji.

Do kraja je ostalo još jedno kolo, a Horsens trećem Esbjergu bježi tek dva bod. Zbog bolje gol-razlike, u posljednjem kolu na domaćem terenu protiv Koldinga trebat će im bod za plasman u Super ligu.