Hrvatski reprezentativac zabio gol u prvom nastupu nakon SP-a, najbolji je strijelac lige

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AP Photo/Brandon Wade via Guliver Image

Hrvatski reprezentativac Petar Musa postigao je gol u svom prvom nastupu za FC Dallas nakon povratka sa Svjetskog prvenstva.

U gostima kod Portland Timbersa Musa je ušao s klupe i zabio za vodstvo 2:1 u 88. minuti, ali je Dallas do kraja primio gol za konačnih 2:2.

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Musa je 13. golom sezone u svom 16. susretu sezone MLS-a, postao i najbolji strijelac lige. Trinaest golova ima i Belgijanac Hugo Cuypers, ali Petar ima i dvije asistencije. Leo Messi je treći u poretku strijelaca s 12 golova i 7 asista.

Musa (28) je postao igrač Dallasa u veljači 2024., kada je stigao iz Benfice u transferu vrijednom 10 milijuna eura. Karijeru je započeo u NK Zagrebu, a igrao je i za Slaviju Prag, Viktoriju Žižkov, Boavistu te Slovan Liberec.

Dallas je trenutno osmi u MLS-u s 26 bodova, a vodi Nashville s 39.