Hrvatski reprezentativac se vraća u Italiju? Klub za njega traži 10 milijuna eura

Podijeli :

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je pripreme za Svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije (0:2) na Rujevici i pobjede protiv Slovenije (2:1) u Varaždinu, Vatreni imaju dan odmora prije puta u SAD.

Tijekom SP-a mogao bi se realizirati i jedan transfer. Kako javljaju Sportske novosti, Torino je ozbiljno zainteresiran za Martina Erlića. Ovaj 28-godišnji stoper iza sebe ima odličnu sezonu u danskom Midtjyllandu, s kojim je osvojio Kup i upisao 35 nastupa.

POVEZANO Dalić otkrio da zna početnih 11 za Englesku pa se sukobio s novinarom oko Kramarića: ‘Reci da i ja znam’

Erlić je prošlog ljeta stigao u Dansku za pet milijuna eura (uz milijun bonusa) i ugovorom je vezan do 2030. godine, pa Midtjylland sada za njega traži oko 10 milijuna eura.

Torino računa na njegovo brzo prilagođavanje jer je Erlić godinama igrao u Serie A za Parmu, Sassuolo, Sudtirol, Speziju i Bolognu.

Pregovori su već u tijeku, a konačna odluka o nastavku karijere sada je na samom igraču.